Kıbrıs’ta çözüm kaçınılmaz oldu

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, Türkiye ve KKTC’nin Orta Doğu’nun içerisinde bulunduğu durumdan kötü etkilenebilecek bir coğrafyada olduğunu belirtti.

Vatandaşlar, Orta Doğu’da yaşanan savaşların olumsuz etkilerinden korunmak için Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Sedat Kara

“Bize yakın bir coğrafya olan Orta Doğu’da yaşananlara bakınca Kıbrıs sorununun çözülmesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Ancak yakın bir zamanda Rum istemediği için çözüm olmayacaktır. Artık çözüm olacağına yönelik bir inancımız kalmamıştır.”

Halil Ceyhan

“Bölgemizdeki savaşlara bakınca Kıbrıs sorununun acilen çözülmesi çok iyi olacaktır ancak çözülecek gibi görünmüyor. Yıllardır çözülemedi çünkü Rumlar anlaşma istemiyor.”

İbrahim Çelebi

“Kıbrıs sorununun acilen çözülmesi gerekiyor ancak bunu savaşla ilişkilendirmemeliyiz. Kıbrıs sorununun çözüleceğine yönelik bir inancım kalmadı.”

Kurtuluş Ömerpaşa

“Bölgemizdeki savaşlara bakınca Kıbrıs sorununun acilen çözülmesi gerektiğini görüyoruz. Ancak ben bir çözüm olacağına inanmıyorum. Rumlar anlaşmayı istemiyor, işi yokuşa sürüyor.”

Ülfet Toygarca

“Bölgemizdeki savaşlara bakınca Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiği inancındayım. Senelerdir bu sorunu çözemediler. Bundan sonra da bu sorunun çözülebileceğine inanmıyorum. Bu gençlerin geleceği ne olacak bilemiyorum ve bundan sonra da bir anlaşma olacağına yönelik inancım da kalmamıştır.”

Ali Elmas

“Kıbrıs sorununun acilen çözülmesi gerekiyor. 50 yıldır böyle giden çözümsüzlüğün bundan sonra çözüme yönelik bir inancımız kalmamıştır.”

Mustafa Dağbaşı

“Kıbrıs sorununun acilen çözülmesi gerekiyor ancak ben bir çözüm olacağına inanmıyorum. Çözüme gidebilecek bir yönetim olduğunu düşünmüyorum.”

Mustafa Kemal Öztürk

“Bir çözümün olması hem güney hem de Kuzey Kıbrıs için iyi olacaktır. Şu anki şartlarda yakın bir zamanda çözüm olacağına pek bir inancım yoktur.”

Can Sayılır

“İsrail- İran arasında yaşanan savaş, Orta Doğu’daki gelişmeler Türkiye’yi de etkileyebilir. Türkiye etkilenirse KKTC’ye de yansır. Yaşanan gelişmeler Kıbrıs’ta barışın gerekliliğini ortaya koyuyor.”

Birol Dündar

“Bana göre Amerika ve İsrail’in gözü İran ve Türkiye’dedir. İran’a bir adım attılar ve birkaç sene sonra bir şeyleri bahane ederek aynı durumu Türkiye için de yaşayabiliriz. Türkiye etkilenirse KKTC de etkilenecektir. Kıbrıs Türkiye için önemli bir yerdir.”

Emirali Ozanlar

“Orta Doğu’da yaşananlardan Türkiye etkilenirse bizde Kıbrıs olarak zora gideceğiz. Savaşla birlikte Kıbrıs sorunu hiçbir aşamaya gelmez. Bir 50 sene böyle geçti bir 50 sene de aynı gidecektir.”

Ayhan Dağlarağası

“İran-İsrail arasında yaşanan savaş, bölgedeki gerilimden Türkiye etkilenirse Kıbrıs çok daha fazla etkilenecektir. Buradaki yandaşlar bizleri hallaç pamuğuna çevirecek. Umarım ateşkes bozulmaz.”

Sevgen Kali

“İran-İsrail arasında yaşanan savaş, bölgedeki gerilimden Türkiye etkilenirse Kıbrıs da etkilenecektir. Umarım bölgede barış ve istikrar sağlanır.”

Özer Seçmen

“Orta Doğu’da yaşananlar ekonomiyi etkiler. Ekonomi dışında KKTC’nin olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum.”

Ahmet Aktaş

“Orta Doğu’da yaşananlardan Türkiye etkilenirse KKTC de burada çok daha fazla zarar görecektir. Çünkü hiçbir şeyimiz yoktur.”

Çetin Şeytan

Orta Doğu’da yaşananlardan Türkiye etkilenirse bizim de işimiz burada çok zordur. Türkiye’yi hükümleri altına alırlarsa Kıbrıs’ta biter.”

Kemal Garip

“İsrail-İran arasındaki gerilim, bölgenin durumu Türkiye etkilenirse bizler de burada olumsuz etkileneceğiz. Bu savaşlarla birlikte barış istekleri artar ancak bir barışa neden olmaz. Ben o kadar bir usandım ki bu Kıbrıs belki batar da hem biz rahatlarız hem de gözü burada olanlar rahatlar.”