Eğitimde planlama yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, KKTC’de 12 tıp, 11 de diş hekimliği fakültesi bulunduğunu ifade ederek, eğitimde planlama olmadığını söyledi.

Besim; dün Mecliste “Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası ve Sağlık Bakanının Komiteye Yaptığı Emrivakiler” konulu güncel konuşma yaptı.

Besim, ülkede nüfus planlamasından sonra en büyük sorunun eğitim planlaması olduğunu belirtti ve bu planlamanın sağlık alanında ciddi riskler doğurduğunu vurguladı.

Besim, sağlık eğitiminin yeterince denetlenmediğini, tıp ve diş hekimliği fakültelerinin altyapı koşulları göz ardı edilerek kontrolsüzce açıldığını söyledi. Şu anda ülkede 12 tıp fakültesi ve 11 diş hekimliği fakültesi bulunduğunu, bin 350 tıp öğrencisinin eğitim aldığını ifade eden Besim, bu sayının nüfusa oranla Dünya Sağlık Örgütü kriterlerinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Besim Türkiye’de bile 750 bin kişilik nüfusa bir tıp ve bir diş hekimliği fakültesi düştüğünü söyledi.

Bu fakültelere ilaveten, uzmanlık eğitimi de verme yetkisi tanındığını dile getiren Besim; Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) 2023 yılından itibaren 27 farklı tıbbi uzmanlık alanında üniversitelere yetki verdiğini söyledi. Beyin cerrahisinden kalp cerrahisine kadar birçok ihtisas alanında eğitim izni verildiğini belirten Besim, bu durumun ciddi bir tehlike yarattığını kaydetti.

Besim, sağlık alanındaki eğitim politikalarını şekillendirme sorumluluğunun Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumlara ait olduğunu belirterek, Tabipler Birliği ve diğer sağlık örgütlerinin de katkılarıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulması adına hazırlanan yasa tasarısına işaret etti. Bu kurulun, uzmanlık eğitimi verecek kurumların altyapısını ve yeterliliğini denetleyeceğini, merkezi sınavla öğrenci alımını düzenleyeceğini anlattı.

