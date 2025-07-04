Suna ERDEN
Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren, kayıt dışı çalıştırılan 2’si Nijeryalı, 3’ü Bangladeşli 5 kişi Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edildi.
Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Muhammet Farman, Mahidir Islam, Stewe Benjamin, Mindi Fakudize ve Aluddin Khan’ın üzgün ve düşünceli olduğu görüldü. Ülkeden ihraç edilecek olan zanlılar hakkında 8 gün ek tutuklama kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.
Polis; zanlıların 29 Haziran 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde Muhammet Farman’ın 2 Mart 2024 tarihinden beri 484 gün, Mahidir Islam’ın 11 Kasım 2024 tarihinden beri 240 gün, Stewe Benjamin’in 22 Ağustos 2022 tarihinden beri 963 gün, Mindi Fakudize’nin 1 Aralık 2023 tarihinden beri 576 gün ve Aluddin Khan’ın 18 Kasım 2024 tarihinden beri 223 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldıklarının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarıldığını; 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihraç işlemleri için yazışmalar yapıldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.
İhraç edilecekler
Ülkede kaçak yaşam süren ve kayıt dışı çalıştırılan işçiler tutuklandı
Suna ERDEN
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YORUMLAR
Hasan Nuri - 2 dakika Önce
Kasası boş KKTC tutuklanan 9 Nijeryalı Bangladeşli Kaçağı ihraç edeCEKMİŞ ! Can Alan yollarındaki çukura bir yama koyamayan KKTC Onbinlerce £ Sterlin harcayip Asyalı ve Afrikalı 9 Kaçağı ihraç edeCEKMİŞ vayy bee ! KKTCye doldurduğumuz Binlerce Kaçak Asyalıların ve Nijeryalı Afrikalıların Kaçını Ülkelerine Kasası boş maliyemiz İhraç edebildi acaba bilen var mı ? Ceza Evlerimizi Yurtlarımızı doldurduğu Afrikalıları ne zaman KKTCden ihraç edebileceklerdir acaba ! Türkiye’den gelen Suçluları feribotla Türkiye’ye göndermesi kolay da 9 Kişi Afrikalı ve Asyalıyı Ülkelerine Türkiye üzerinden Aktarmalı tekrar Uçaklarla İhraç edebilecek KKTCnin bol Parası mı var yani ?
Öncelikle onları Ülkemize dolduranlar Suçlu değil de nedir yani !
Bunlar gibi yüzlercesi var..Şu Allahın maymunu Dursun Oğuz da o koltukta gerile gerile otursun lanet herif..Polis her gördüğünü kontrol etse yüzlercesini bulacak..Girne bunlarla dolu,karaoğlanoğlu bunlarla dolu,Alsancak bunlarla dolu yerlerde üstüste yatıyorlar...Yarın öbürgün önünü alamayacakları kolera başlayacak memlekette..