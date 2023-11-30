İki ayda yargı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde faaliyet gösteren motosiklet satış mağazasının vitrin camını pic-up türü büyük araçla kırdıktan sonra 21 bin Euro değerinde 2 adet KTM 450 marka kros motosiklet çalan Ali Davulcular (21), Süleyman Keteni (23) ve Akın Sergis(19) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Batak ile İrfan Davuclar’ın suçla bağlantısı tespit edilemedi. İki şahıs mahkemeye çıkarılamadan serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 23 Kasım 2023 tarihinde saat 04.00 sıralarında Limasol’da meydana geldiğini söyledi.

Polis, Ali Davulcular ve Süleyman Keteni’nin yasa dışı, Akın Nergis’in ise Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan yaya bir şekilde yasal olarak, güneye geçiş yaptığını ve 3 zanlının orada buluştuklarını söyledi.

Polis, zanlıların Güney Kıbrıs-Limasol’da tasarruflarında bulunan plakası meçhul Pic-up türü araç ile, Jakou Lambrou’nun işletmeciliğini yaptığı Lambrou isimli motosiklet dükkanının yola bakan vitrin camına konu aracın ön kısmı ile vurup, kırdıktan sonra, dükkan içerisinde bulunan toplam değerleri 21 bin Euro olan 2 adet motosikleti Beyarmudu bölgesinden kaçak olarak KKTC getirdiklerini söyledi.

Jakou Lambrou’nun kuzeye gelerek, şikayetçi olması ile soruşturma başlatıldığını, olay yerine ait güvenlik kameralarını da yanında getirdiğini ve yapılan inceleme sonucu 3 zanlının yakalandığını açıkladı.

Polis, mesele kapsamında tutuklana 2 kişinin yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısının tespit edilmediğini ve serbest bırakıldıklarını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Daha önce de benzer suç işlediler

Polis, Ali Davulcular ve Süleyman Keteni’nin benzer suçlardan sabıkaları olduğunu, Akın Nergis’in ise sabıkasız olduğunu belirtti.

Polis, zanlılardan Akın Nergis’in teminata bağlanmasını, diğer iki zanlının ise 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, Akın Nergis’in 35 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verirken, Ali Davulcular, Süleyman Keteni’yi 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.