Çakmağı çaktı yatağı yaktı

Lefkoşa’da bulunan Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü 2021 yılında, kaldığı odadaki yatağı çakmakla yakarak, ateşe veren Uygar Altay, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığın müebbet hapis öngören kundaklama suçundan yargılandığı belirtildi.

Sanığın kundaklama olayından önce 10 kez hastaneye tedavi için yattığı, bu durumun karar alınırken, dikkatle değerlendirildiği belirtildi.

Ağır ceza heyeti başkanı, sanık hakkındaki kararı okurken, olgulara da değindi.

Başkan, sanığın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi görürken, odasını ateşe verip, kundaklama suçu işlediğini belirtti.

Başkan, yangının büyümeden hastane yetkilileri tarafından söndürüldüğünü ve durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.

Mahkeme Başkanı, sanığın avukatının müvekkilinin psikoz hastası olduğunu, 10 kez yatılı tedavi gördüğünü, ayrıca hastanede oluşan hasarın tazmin edildiğini söylediğini aktardı. Başkan, hasar giderilse dahi ,bunun suçun vahametini ortadan kaldırmadığını belirtti.

Başkan sanığın psikoz olmasına rağmen ceza-i ehliyetinin tam olduğuna dair doktor raporu olduğunu belirtti.

Mahkeme Başkanı, ancak sanığın 10 kez yatılı tedavi görmüş olmasının göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. Sanığın genç ve sabıkasız oluşunu da dikkate aldıklarını kaydeden Başkan, tüm olguları değerlendirdiklerini, kamu menfaatini öne planda tuttuklarını belirterek, sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

