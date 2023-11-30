Elektriğe bir zam daha yapıldı. Yüzde 7 oranında ki yeni zam 1 Aralık'ta yürürlükte...

1 Kasım’da itibaren elektriğe gelen %15’lik zammın ardından 1 ay sonra yeniden zam yaptı.%7’lik zam 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak.Öte yandan 2023 yılı içerisinde, yarından itibaren geçerli olacak yeni zam, Temmuz, Ağustos, Kasım ve son olarak Aralık ayından itibaren geçerli olacak yeni zam yılın 4’üncü elektrik zammı olacak.Buna göre tek zamanlı tarifede, 0-250 kws konut tarifesi 2,5199 TL’den 2,6963 TL’ye; 251-500 kws konut tarifesi 5,1986 TL’den 5,5625 TL’ye; 501-750 kws konut tarifesi 5,5897 TL’den 5,9810 TL’ye; 751-1000 kws konut tarifesi 6,0590 TL’den 6,4831 TL’ye ve 1000 kws üzeri 7,2321 TL’den 7,7383 TL’ye yükseldi. Tek zamanlı tarifede devlet daireleri tarifesi 17,1448 TL’den 17,5963 TL’ye çıkarken; üniversiteler tarifesi 5,1986 TL’den 5,5625 TL’ye ve casinolar tarifesi ise 6,4498 TL’den 6,9013 TL’ye çıktı.Üç zamanlı konut tarifesinde de ücretler, puant saatlerde (17.00 – 22.00 saatleri arası) 7,1919 TL’den 7,6952 TL’ye; normal saatlerde (07.00 – 17.00 saatleri arası) 5,1987 TL’den 5,5625 TL’ye ve puant dışı saatlerde (22.00 – 07.00 saatleri arası) 3.4270 TL’den 3.6668 TL’ye yükseldi. Kaynak: Elektriğe bir zam daha!

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 12:11