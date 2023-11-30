24 milyonluk vurgun

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Afrika kökenli 7 kişi, ülkenin birçok yerinde faaliyet gösteren bir bankanın Lefke şubesindeki sisteme uzaktan girmeyi başarıp, 24 milyon liralık bir vurgun gerçekleştirdi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 7 kişiden 5’i dün mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındı. Diğer 2 zanlının ise bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre; Lefke’deki ‘Afrika çetesi’ 29 Eylül – 17 Kasım tarihleri arasında, bir banka tarafından, uluslararası havale yapmak amacıyla kullanılan para gönderme sistemine girdi.

Bankanın havale ettiği paraları başka hesaplara aktaran zanlılar, ayrıca mevcut şahıs hesaplarındaki paraları da çaldı.

Yapılan şikayet üzerine harekete geçen Mali Şube ekipleri, yaptığı soruşturma sonucu ilk etapta A.S.A. (E-23), A.B.A. (E-24), J.M. (K-20), T.N.M.N. (E-23) ve P.F’yi (E-25) tutukladı. Tümü Afrikalı olan zanlılar dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Soruşturmasını genişleten polis, dün akşam saatlerinde de 2 kişiyi daha yakaladı. İki zanlının bugün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılması beklenirken, polisin zanlıların cep telefonlarına, bilgisayarlarına el koyduğu belirtildi.