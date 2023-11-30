YAYANIN KALÇA KEMİĞİ KIRILDI!

29 Kasım 2023 tarihinde, öğle saatlerinde, Gazimağusa'da Topçu Bulvarı üzerinde yaşanan trafik kazasında, Orhan SEVİNDİK (E-47) yönetimindeki FL 177 plakalı araç, sağ şerit içerisinde doğu istikametine seyrederken, dikkatsizliği sonucu yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Kerime YAYLA(K-58)’ya çarptı.

Kazada yaralanan yaya Kerime YAYLA, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavi sonucunda YAYLA'nın kalça kırığı tespit edildi ve taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.