Kaderinde bu da vardı

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’ta geçmek isterken sahte araç sigortası ibraz eden Kıbrıslı Rum Costas Martas hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 6 ay hapse mahkum edildi.

Sanık hakkındaki kararda öncelikle olgular aktarıldı. Kararı okuyan yargıç, Costas Martas’ın 9 Eylül 2023 tarihinde kullanmakta olduğu NZA 289 plakalı Mercedes Gle marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesinin tarihleriyle oynama yapmak sureti ile sahtelediği evrakı muhaceret memuruna verip, ülkeye giriş yapmaya kalkıştığını açıkladı.

Yargıç, sanığın suçüstü yakalandığını, 6 gün süren soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini söyledi.

Araç sigortalarının hem şahısların kendi güvenliği hem de trafik güvenliği açısından önemine değinen yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Yargıç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdiklerini belirterek, oy birliği ile 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 10:00