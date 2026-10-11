İki çalışan tutuklandı

Ömer KADİROĞLU

Arapköy ve Karaağaç’ta 8 Ekim’de meydana gelen elektrik kesintileri ve trafolara müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kıb-Tek çalışanları T.A.(E-44) ve T.E.(E-38) tutuklandı. Zanlılar dün sabah ek süre talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polis, iki trafo merkezine kapılarda kırılma meydana gelmeden girildiğini, elektrik sistemine müdahale edildiğini ve trafo anahtarlarının zanlı T.A.’da bulunduğunu açıkladı.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekerek her iki zanlının üçer gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ise duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, çalışanların söz konusu trafolara girdiğini gösteren herhangi bir video kaydı bulunmadığını savundu.

33 dakika arayla iki trafoya müdahale iddiası

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Aşan, 8 Ekim’de meydana gelen olaylarla ilgili olguları aktardı.

Polis memuru Aşan, ilk olayın saat 01.40 sıralarında Arapköy’de, Kıb-Tek’in sorumluluğundaki trafo merkezinde meydana geldiğini söyledi. Trafo merkezine kapı kırılmadan girildiğini belirten polis, enerji çıkış kablosunun bulunduğu noktada şalter kaldırılarak müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Polis, aynı gece saat 02.13 sıralarında Karaağaç’taki trafo merkezinde de benzer bir olay meydana geldiğini belirtti. Polis, bu trafo merkezine de kapıya zarar verilmeden girildiğini ve merkezin hasara uğratıldığını kaydetti.

Siyah salon araç tespit edildi

Polis memuru Aşan, soruşturma kapsamında bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve görüntülerde siyah renkli bir salon aracın tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, incelenen görüntülerde aracın arka iki tekerleğinde jant bulunmadığının da belirlendiğini söyledi.

Trafo anahtarları emare alındı

Polis memuru Aşan, her iki trafo merkezinin kapılarında kırılma veya benzeri bir hasar meydana gelmeden içeriye girildiğini belirtti. Trafo anahtarlarının zanlı T.A.’da bulunduğunu kaydeden polis, anahtarların emare olarak alındığını mahkemeye bildirdi.

Polis, zanlıların ifadelerinde Kıb-Tek bünyesinde yaşanan sorunları ve terfi meselelerini konuşmak amacıyla buluştuklarını, olayların meydana geldiği trafo bölgelerine gitmediklerini, ayrıca olay gecesi cep telefonlarının yanlarında olmadığını ve telefonlarının pillerinin bittiğini söylediklerini aktardı.

Polis memuru, zanlıların beyanları ile olay saatleri ve kamera görüntülerinin birbiriyle örtüşmediğini açıkladı.

Zanlıların telefonlarının pillerinin bittiğine ilişkin beyanlarının da soruşturma kapsamında değerlendirildiğini kaydeden polis, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu söyledi. Ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlıların üçer gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlıların üçer gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Tuğcu: Neden grevde olduğumuzu herkes bilsin

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, mahkeme sonrasında basına açıklama yaptı. Tutuklanan iki KIB-TEK çalışanının söz konusu trafoya girdiğini gösteren herhangi bir video kaydı bulunmadığını savunan Tuğcu, “Neden grevde olduğumuzu herkes bilsin” dedi.



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026, 10:41