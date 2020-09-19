‘İki devletli çözüm’

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, federasyon için ucu açık bir maceraya girilmeyeceğini, 5'li konferans olursa iki devletli ve konfederasyon başta olmak üzere diğer seçenekleri değerlendireceklerini ifade etti. Çavuşoğlu, Crans-Montana’nın bittiği yerden müzakerelere tekrar başlamanın mümkün olmadığını söyledi. Crans-Montana’daki sürecin başarısız olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, seçimlerden sonra 5+1 gayri resmi toplantı önerisini esasen Türkiye’nin önerdiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, gayriresmi görüşme önerisinin nedenini ise, “Resmi bir müzakereye başlamadan önce neyi müzakere edeceğimizi kararlaştırmamız lazım” sözleriyle açıkladı.

Diğer seçenekleri değerlendireceğiz

“5'li konferans olursa iki devletli ve konfederasyon başta olmak üzere diğer seçenekleri değerlendireceğiz” diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Önceliklerimiz farklı… Adaya vardığımız zaman Sayın Akıncı’ya da açık ve net şekilde söyledik. Dolayısıyla bunu başka yerlere çekmeye gerek yok işin özeti budur. Federasyon için ucu acık bir maceraya giremeyiz. Sonuç alıcı müzakereyi değerlendirip, öbür seçenekleri ele almamız gerekiyor. Gayriresmi toplantıda iki devletli çözüm başta olmak üzere diğer seçenekleri müzakere edeceğimizi güçlü bir şekilde ifade edeceğiz.

Anastasiadis’in tavrı belli



Federasyon için müzakere yaparsak bir yere varamayacağımızı emin şekilde biliyoruz. Rum tarafı, Türk tarafıyla hiçbir şey paylaşmak istemiyor. Dönüşümlü başkanlık konusunda da önce evet dedi. Crans Montana’da geri adım attı. Anastasiadis, ‘Kıbrıslı Rumlar olarak Türklerle hastanemizi bile paylaşmak istemiyoruz’ demişti.”Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliklere değinen Çavuşoğlu, “Neden sondaja başladık? Rum kesiminin Türk tarafının haklarını yok sayarak, sondaja başlaması, olumlu bir adım atmaması nedenleriyle… Rum tarafı enerji kaynakları konusunda da olumlu bir adım atmamıştır. Paylaşmaya hazır olmayan Rum kesimi federasyon için müzakere yaptığımız zaman, yine hiçbir şeyi, gücü, dönüşümlü başkanlığı, hiçbir yetkiliyi paylaşmak istemeyecektir” diye konuştu.Başarısız olacak yeni maceralara atlamanın hiçbir anlamı olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin başından beri tutumunun belli olduğunu belirtti.Çavuşoğlu, “KKTC’de de, ‘kendi lehine veya Türkiye bizim pozisyonumuzda’ gibi açıklamalar yapmaya gerek yok. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs’ın ve Türkiye’nin stratejik bir konumda olduğunu bilmelidir.”