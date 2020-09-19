Gelen yolcu sayısında %67 oranında düşüş

Çiğdem AYDIN

Kuzey Kıbrıs ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan turizmde Coronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kayıplar ciddi rakamlara ulaştı. Diyalog’un elde ettiği istatistiki bilgilere göre; geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında KKTC’ye gelen yolcu sayısı 943 bin 655 iken bu yılın aynı döneminde rakam 305 bin 882’ye geriledi. Bu yıl gelen yolcuların 224 bin 745’i Türk vatandaşı, diğerleri yabancı.Otelciler Birliği’nin derlediği istatistiki bilgilere göre; en dramatik düşüş Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşti. Nisan ayında KKTC’ye sadece 67, Mayıs ayında ise 37 kişinin geldiği görülüyor. Haziran ayında ise oteller açılmakla birlikte seferlerin geç başlaması ve sınırlı sayıda uçuşun gerçekleşmesi nedeniyle 169’u Türk, 308’i de yabancı olmak üzere adaya gelen turist sayısı 477 ile sınırlı kaldı.Temmuz 2019’da adaya gelen yolcu sayısı 152 bin 247 iken, bu yılın aynı döneminde 20 bin 228 olarak gerçekleşti. Temmuz ayındaki düşüş, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 86,7 oldu.

İlk 2 ay iyi gitti

2019 yılının ilk yedi ayında hava ve deniz yolu ile ülkeye gelen yolcu sayısı KKTC uyruklular hariç 943 bin 655 iken, Mart ayında yaşanan pandemi sonrası 2020 yılı Ocak-Temmuz dönemi için bu rakam yüzde 67.6 oranında azalarak 305 bin 882 olarak gerçekleşti. Geliş rakamlarına bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti uyruklularda yüzde 66.1, yabancı uyruklularda ise yüzde 72.4 oranında bir düşüş gerçekleşti. Rakamlar arasındaki fark tam tamına 637 bin 773.

Rakamlar ay ay incelendiği zaman da 2019 yılının ocak ayında 85 bin 519 kişinin adaya geldiği görülüyor. 2020 yılının ocak ayında ise bu rakam 92 bin 100’e yükseldi. Yükseliş Şubat ayında da sürdü. 2019’da 96 bin 692 gelen yolcu varken 2020’de bu rakam 99 bin 746’ya yükseldi. Mart ayındaki kapanma kararı sonrasında 2019 Mart ayında 95 bin 869 kişi gelirken, bu sayı 2020’de 34 bin 452’ye geriledi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020, 11:17