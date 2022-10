İki kaçak cezaevinde 

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de düzenlenen Kıskaç Operasyonu’nda satışa hazır paketlerce uyuşturucuyla yakalanan Turan Can Yegül (23), Efe Türker Var (21) ve Burak Aşan (22) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada operasyonda satışa hazır paketlenmiş 25 gram kokain, 13 gram hintkeneviri ve uyuşturucu geliri olan 23 bin 600 TL, 195 Euro ve 20 Sterlin ele geçirildiği belirtildi.

Zanlılardan Turan Can Yegül ile Efe Türker Var’ın yasal statüsü olmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Ekim 2022 tarihinde saat 11.00 sıralarında Haspolat bölgesinde tespit edilen Turan Can Yegül’ün tasarrufunda satışa hazır vaziyette 14 paket halinde 5 gram hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edilen bin TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının tasarrufunda bulunan maddeyi 9 Ekim 2022 tarihinde Efe Türker Var’ın yönlendirmesi ile Burak Aşan’dan 10 gram olarak satın aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, Burak Aşan’ın Gönyeli’deki ikametgahında yapılan aramada satışa kazır vaziyette 20 gram ağırlığında kokain, 3 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 195 Euro,20 STG, 22 bin 600 TL nakit para bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, Efe Türker Var ve Burak Aşan’ın araçta tespit edildiğini söyledi.

Polis, araçtan inen Efe Türker Var’ın çantasında satışa hazır halde 10 ayrı pakette 5 gram ağırlığında kokain ile 3 gram hintkeneviri ve üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan kağıt paraların emare alındığını anlattı.

Polis, arabada ayrıca 2 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, Efe Türker Var’ın Girne’deki evinde öğütücü ile bir adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu belirtti. Polis, Efe Türker Var’ın maddeleri 7 Ekim’de aranan bir şahıs aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan 30 gram kokain, 28 gram hintkeneviri ithal ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

İkisi kaçak

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlılardan Turan Can Yegül ile Efe Türker Var’ın yasal statüsü olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Turan Can Yegül ile Efe Türker Var’ın 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Zanlı Aşan ise 10 bin nakit teminat yatırılması ve 2 kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.