Tüm yurdu coşku sardı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yılı yurdun tüm köşelerinde ve yurtdışında coşku ve büyük heyecanla kutlanıyor. 7’den 70’e bayrağını alan tüm vatandaşlar meydanlarda düzenlenen törenlere katıldı. Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı. Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Anıtkabir girişinde bekleyen her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata’nın huzuruna çıktı.

99 Zeybek gösterisi yapıldı

Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümü nedeniyle Mersin’de Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi iş birliği ile 99 Zeybek gösterisi yapıldı. 99 gencin bir arada oynadığı zeybek renkli görüntüler oluşturdu. İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, 35 araçlık kortejle, Konak ilçesi Alsancak semtinden Karşıyaka'ya kadar tur attı. Cumhuriyet’in 99’uncu kuruluş yıl dönümü, İzmir’de gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri de kutlamalar kapsamında kortej düzenledi. Saat 13.30’da Alsancak Havagazı Fabrikası önünde toplanan 35’e yakın klasik otomobil sürücüsü, araçlarını Türk bayraklarıyla donattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi “Türk Yıldızları”, İstanbul'da uçuş gerçekleştirdi.

