Bayram coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlandı.

Ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler kapsamında; yürüyüş düzenlendi, konserler verildi, Kıbrıs şarkıları seslendirildi, halk dansları gösterisi sunuldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

Ayrıca başkentte, 29 Ekim kutlamaları kapsamında, saat 16.00’da Dereboyu’nda kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da da iki ayrı törenle kutlandı.

İlk tören saat 11.55’te Zafer Anıtı önünde, ikinci tören, saat 12.30’da İsmet İnönü Bulvarı Macro Lemar önünde yer aldı.

Girne’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Anıtı’nda tören yapıldı.

Girne’de ayrıca saat 15.00’te kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Askeri bando, tören bölüğü, mücahit gaziler ile öğrencilerin iştirak ettiği yürüyüş, Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Anıtı önünde tamamlandı.

Yürüyüş sonunda, KTBK Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verildi.

Güzelyurt’ta ise saat 11.30’da Atatürk Anıtı’nda yer alan törende, çelenkler sunuldu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, dans gösterisi, Güvenlik Kuvvetleri bandosunun sunumu ve şiirler yer aldı. Anıttaki törenin ardından kortej yürüyüşü yapıldı.

Lefke’de ise Cumhuriyet Bayramı töreni, saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde yer aldı.

Tören öncesi kortej yürüyüşü yapıldı.

Tören, okul korosu konseri, dans gösterisi ve bando konseriyle tamamlandı.

Tüm yurtta kutlandı

İskele’de ise saat 10.45’te Ecevit Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu.

Törende, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bando konseri, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler ve dans gösterileri yer aldı.

29 Ekim Bayramı dolayısıyla Mehmetçik’te de tören yapıldı.

Buna göre, saat 9.00’da Belediye Parkı Gazinosu’nda yapılan törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Değirmenlik, Akdoğan ve Geçitkale’de de törenlerle kutlandı.

