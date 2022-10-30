‘Yansıma’ birinci oldu

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından düzenlenen “Kadın Ticaretini Gör” temalı fotoğraf yarışmasında “Yansıma” adlı fotoğrafıyla birincilik ödülünü Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Doktora Programı öğrencisi Yasin Alp Çevik aldı.

Verilen bilgiye göre, “Avrupa Birliği İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı” kapsamında KAYAD tarafından gerçekleştirilen organizasyonda “Görmezden Gelme Projesi” bağlamında, 104 fotoğraf arasından seçilen 22 eserden oluşan sergi ziyarete açıldı. İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde de, başarılı fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi.

Yarışmada ikincilik ödülünün sahibi “Bir Umut” isimli fotoğrafıyla DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Teknisyeni Cem Cengiz olurken, üçüncülük ödülüne ise “Bir Yolun Sonundayım Sessizce Tükenerek” adlı fotoğrafıyla Alev Emre Gülsev layık görüldü.

Mehmet Gökyiğit, Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Meral Akıncı ve Ali İhsan Bayar’dan oluşan jüri heyetinin değerlendirmesi sonucunda ödüllendirilen katılımcılar arasında jüri özel ödülünü “Hope” isimli fotoğrafıyla Ayşe Kocaismail kazanırken, mansiyon ödüllerinin sahipleri ise “Hayal” adlı fotoğrafıyla Erkan Çelikeri ve “İzahi” isimli fotoğrafıyla Gülen Gül Coşkun oldu.

Törenin açılış konuşmasını KAYAD Başkanı Meral Akıncı yaptı.