Borsada yüzde 1,41 kayıp

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bıraktığımız haftayı yüzde 1,41 kayıpla 3.878,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.877,55 puanı, en yüksek 4.015,62 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,10 artışla 987 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,11 kazançla 6 bin 613 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,05 değer kazanarak 18,6150 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,17 artışla 18,5440 lira oldu.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 1,67 artışla 6.313,19 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 1,83 azalışla 3.836,33 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,91 kayıpla 3.337,83 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,34 azalışla 3.990,20 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 28,21 ile Sasa Polyester oldu. Sasa Polyester’i yüzde 24,58 ile Net Holding, yüzde 20,81 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 8,49 ile İş Bankası (C), yüzde 8,42 ile Başkent Doğalgaz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 8,36 ile Yapı Kredi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 244 milyar 832 milyon lirayla Sasa Polyester, 138 milyar 206 milyon lirayla Koç Holding ve 133 milyar 791 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,10 artışla 987 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,11 kazançla 6 bin 613 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,05 değer kazanarak 18,6150 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,17 artışla 18,5440 lira oldu.

Bir önceki hafta 21,0500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 2,21 kazançla 21,5160 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,31 değer kazanarak 18,7340 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Son bir haftada en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,68 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF ise yüzde 2,05'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

En fazla kazandıran yatırım fonu ise yüzde 9,81 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Garanti Em. Hay. Karma EYF ise yüzde 4,51'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

