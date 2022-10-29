Şebeke işi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Doğanköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan Yamaç Operasyonu'nda ele geçirilen uyuşturucu miktarı arttı.

Zanlılardan Ömer Alpay’ın evinde ve aracında ikinci bir arama yapan polis, 300 gram hintkeneviri, 70 gram da kokain ele geçirildi.

Soruşturma genişlerken, zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Kader Artan, 26 Ekim 2022 tarihinde, Ömer Alpay’ın ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi alındığını ve zanlının, Girne’ye bağlı Doğanköy’de bulunan adresine gidildiğini söyledi.

Polis, evde kimsenin olmadığının belirlendiğini ve pusu görevine başlandığını belirtti.

Ömer Alpay’ın bir süre sonra eve geldiğini ve polisleri görünce kaçmaya başladığını anlatan Artan, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ifade etti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan arama sonucu bir gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 450 Euro ve bin 450 TL nakit para bulunduğunu açıkladı.

Sait Kara’nın da bir süre sonra eve geldiğini ve zanlılar huzurunda arama yapıldığını aktaran

polis, oturma odasında, sehpa üzerindeki karton bardakta 5 gram, bahçe giriş kapısının çitleri altında

gizlenmiş halde 30 adet vakumlanmış poşette bir kilo hintkeneviri(skunk) türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.



300 gram hintkeneviri 70 gram kokain

Polis memuru Artan, zanlıların önceki gün mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün süreyle tutukluluk emri alındığını anımsattı. Artan, bu süre zarfımda yürütülen ileri soruşturmada zanlı Ömer Alpay’ın Doğanköy’deki ikametgahında ve aracında yapılan aramada; yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde daha bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize, uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi şubesine gönderildiğini, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.