Ateş pahası

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı yine cep yaktı. Fasulye 150, börülce 124, bamya 100 liradan satışa sunulurken, domates 30, salatalık da 35 liradan alıcı bekledi. Narenciye ülkesi KKTC’de limon 40 liradan tezgâha konuldu. Sebzeler gibi meyvelerin fiyatları da cep yaktı. Kayısı 100, kiraz 80, şeftali 760 liradan satışa sunulurken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, piyasada aşırı bir pahalılık olduğunu dile getirdi. Esnaf ise üretim maliyetlerinin arttığını belirtirken, “Biz de vatandaş da zor durumda” dedi.

Ne dediler…?

Süleyman Özler

“Pazardaki ürünlerin fiyatı bu hafta oldukça arttı. Emekli maaşımıza bu ay yapılan zam pahalılıktan dolayı eridi. Tutumlu olsak bile artık her şeye yetişemiyoruz. Her şeyden yarım kilo almak zorundayız. Mutfak masrafının yanı sıra elektrik, akaryakıt, kira giderleri de arttı. Hem esnafa hem ev sahiplerine çağrı yapıyorum; lütfen fiyatları düşürün.”

Saddam Ali

“Seçimler yaklaştı, nasıl yüzümüze bakıp oy isteyecekler. Yıllardır pazarda esnaflık yapıyorum, böyle bir pahalılık görmedim fiyatlar anormal hale geldi. Müşterimize düzgün fiyattan bir şey satamıyoruz. Üretim maliyetlerimiz arttı, çok ağır bir yükün altındayız. Kar marjımız kalmadı anlık zamlara gidiyor bütün kazancımız. Vatandaş da esnaf da zor durumda.”

Eray Hacıarif

“Pazardan bile bir şey alamıyoruz. Fiyatlar uçtu; bir kilo fasulye nasıl 150 lira olur. Börülce 124 liradan satılır, artık hayret ediyoruz. Piyasada aşırı bir pahalılık var. Her gün zam yapılıyor ve kimse sesini çıkarmıyor. Hükümettekiler de sadece izliyor. Vatandaş artık yaşayamaz duruma geldi. bizi bu hale getirenlere yazıklar olsun.”

Turgay Konaç

“Tatil yapmak için Londra’dan geldik. Fiyatları görünce şaşırıyoruz. Aşırı bir pahalılık var. Bu ülke geriye doğru gidiyor ve geleceği parlak değil. Bunu bir Kıbrıslı olarak üzülerek söylüyorum. Piyasadaki anormalliğe bir çare bulmalılar. Gidişat hiç iyi değil.”