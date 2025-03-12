İki uyanık 6 gün daha hücrede

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a turist vizesiyle giriş yaptıktan sonra sahte kendilerini doktor olarak tanıtarak, 75 yaşındaki kadına tedavi uygulayan ve karşılığında 27 bin TL alan Cumali Vermez ve Baran Doğan dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, haklarında 6 gün ek tutukluluk emri alındı. Daha önce Lefkoşa’da özel bir hastanede çalışan bir acil servis, diğeri anestezi teknikeri iki zanlının

'Tabipler Birliği yasasına aykırı hareket, evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini' suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 4 Mart tarihinde kendilerini doktor olarak tanıtıp Haspolat'ta sakin 75 yasındaki S. D.'nin ikametgahına giderek, kendisini muayene edip serum takıp ilaç tedavisi uyguladıklarını söyledi. Polis, zanlıların özel bir hastane adına ilaç reçetesi yazıp evrak sahteleyip muayene ücreti olarak 27 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini açıkladı.

Polis, şikayetin 7 Mart tarihinde yapıldığını, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, her iki zanlının da suçunu itiraf edecek niteliğinde gönül ifade verdiklerini kaydetti.

Polis zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirterek, bu süre içerisinde yaptıkları soruşturma sonucu Cumali Vermez’in ilk yardım, Doğan’ın ise anestezi teknikeri olarak özel bir hastanede çalıştıklarını, 7 Kasım 2024’te ilişkilerinin kesildiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis, ayrıca zanlının 27 bin TL parayı havale olarak aldıklarını, banka hesaplarının inceleneceğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 6 gün ek süre istedi.

Zanlıların avukatı, müvekkillerinin hastaya verdiği ilaçların reçetesiz alınabilecek ağrı kesici ne nefes açıcılar olduğunu söyledi.

Mahkeme, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

