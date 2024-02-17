İki yıl sonra ortaya çıktı

Lefkoşa’da bulunan Çevre Koruma Dairesine ait Resmi Hizmet Aracı (RHA), 2022 yılında çalındı. Cumhuriyet Parkı’nda park halindeyken çalınan aracın Girne’de hurdacıya satıldığı tespit edildi. Hurdacının RHA’nın kapılarını söküp, kendi aracına taktığı, geriye kalan kısmı ise ezerek tamamen hurdaya dönüştürdüğü belirtildi. Devlete ait aracın çalındığı ise 2023 yılında rapor edildi ve olayla ilgili aranan iki kişiden biri olan Mustafa Kuni, 14 Şubat 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Zanlı ifadesinde aracı çalmadığını söyleyip, suçlamaları kabul etmezken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 2 Şubat 2022 tarihinde Lefkoşa’da Cumhuriyet Parkında park halinde bulunan Çevre Koruma Dairesine ait çift kabin RHA aracı çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı aracı Girne’de Mehmet Yılmaz isimli hurdacıya kendisine ait olduğunu söyleyerek, 40 bin TL’ye sattığını açıkladı. Polis, Mehmet Yılmaz’ın aracın dört kapısını ve arka kısmını söküp kendi aracına taktığını ifade etti.

Şikayet 28 Ağustos 2023’te yapıldı

Polis memuru, aracın geri kalan kısmının ise ezilerek, hurdaya dönüştürüldüğünü açıkladı. Polis, şikayetin 28 Ağustos 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının 14 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde aracı alacak şahsın kendisine 5 bin TL borcu olduğu için satış esnasında olay yerinde bulunduğunu söylediğini aktardı. Polis memuru, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.