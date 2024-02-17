Cezaevine gönderildi

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde gündüz vakti meydana gelen palalı kavgada iki kişiyi yaralayan Mehmet Kılıç hakkındaki soruşturma tamamlandı. Dedikodusunu yaptıkları gerekçesiyle palayla Murat Gören ve İbrahim Casun’u yaralayan zanlı dün cezaevi talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden doktor kontrolünden geçirildiği, ceza-i sorumluluğunun olduğuna dair doktor görüşü alındığı açıklandı. Zanlının 59 sabıkası olduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, olayın Şubat 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının İstanbul Caddesi üzerinde olduğu esnada kavga ettiği Murat Gören’in başının arka kısmına pala ile vurarak 7 santim kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının daha sonra palayı İbrahim Casun’un yüzüne fırlatarak, dişinin kırılmasına ve alt sağ dudağında 4 santim kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti. Polis memuru, zanlının bu olayların akabinde Murat Gören'e ait Redmi 9 marka cep telefonunu yere atarak kırılmasına neden olduğunu ve böylelikle kasti hasar suçunu işlediğini söyledi. Polis, olayın ardından zanlının aynı tarihte Demirhan'da tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Ceza-i ehliyeti var

Polis memuru, zanlının işlemiş olduğu suçlarla alakalı cezai sorumluluğunun olup olmadığına dair Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, doktorlardan zanlının ceza-i ehliyet olduğuna dair sözlü beyan aldıklarını ancak raporun henüz ellerine ulaşmadığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 59 sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı saldırdığı şahısların kendisine komplo kurduğunu iddia etti.

Mahkeme, zanlının “katle teşebbüs, vahim zarar, yaralama, kasti hasar, tecavüzkar alet taşıma ve ciddi darp” suçlarından yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.