Yeni bir rekor

Polisin önceki günkü denetimlerde rapor ettiği 370 sürücüden 219’unun süratli araç kullandığı belirlendi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, polis ülke genelinde 1692 araç sürücüsünü kontrol ederek 370 sürücü hakkında yasal işlem başlattı.

Sürücülerden 219’unun süratli, 7’sinin alkollü olduğu belirlenirken, 4 sürücünün ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 6 sürücünün de sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

Sürücülerden 12’si cep telefonu kullanmaktan, 2’si emniyet kemeri takmamaktan, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan ve 109’u diğer trafik suçlarından rapor edilirken, 2 sürücü tutuklandı, 30 araç da trafikten men edildi.

İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Öte yandan Polisin ülke genelinde önceki günkü kontrollerinde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklandı. Söz konusu kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

