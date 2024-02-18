Lahey’e başvurulacak

İliç'te yaşanan ve 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan altın madeni faciası uluslararası boyut kazandı. Facianın sorumlularının yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan ve 9 işçinin toprak altında kaldığı siyanür havuzu faciasının ardından, maden sahasına verilen çevre izni iptal edildi. Fırat Nehri'nin kıyısında gerçekleşen bu trajedi, uzmanların defalarca riske dikkat çekmesine rağmen alınmayan önlemler nedeniyle tepkilere yol açtı. Olayla ilgili olarak SSR Mining'e bağlı Anagold Madencilik'in Kanadalı yöneticisi dahil 6 kişi tutuklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaşanan toprak kayması ve siyanürlü toprağın Sabırlı Deresi'ne doğru akması üzerine maden ocağına verilen izni iptal ettiğini duyurdu. Bu gelişme, AK Partili Murat Kurum'un döneminde maden sahasına verilen ÇED olumlu kararının ardından geldi.

Altın madenlerine verilen izinler ve iş güvenliği koşullarının yetersizliği, Fırat Nehri'nin kıyısında yaşanan bu faciayla bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, "göz göre göre yaşanan facia" olarak nitelendirdikleri olay karşısında derin endişelerini ifade etti.

İliç halkının temsilcileri ve hukukçular, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapmayı planlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre, 10 milyar metreküp toprak kayması yaşandı ve bu durum yaklaşık 210 kilometrekarelik bir alanı etkiledi. Kayıp işçilerin arama kurtarma çalışmaları, zorlu şartlar altında devam ediyor.

VOA Türkçe'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre, Avukat İsmail Hakkı Atal, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yapılan şikayet ve yargılama süreci hakkında bilgi verdi. Atal, maden ocağının yarattığı çevresel tahribatın uluslararası boyutları olduğuna dikkat çekti ve sorumluların yargılanması için harekete geçtiklerini belirtti.

İliç'teki altın madeni faciası, hem yerel hem de uluslararası düzeyde ciddi tepkilere neden oldu ve sorumluların adalete teslim edilmesi için çağrılar yapılmaya devam ediyor.

