İkinci toplantı 8 Temmuz’da

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Çobanoğlu Ballı başkanlığında toplandı.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası adına Sercan Görgüner Bahçeci ve Metin Oral ile komisyon temsilcilerinin katıldığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

İkinci toplantının 8 Temmuz Çarşamba günü yapılması için anlaşma yapıldı.

Toplantı öncesinde açıklama yapan Ballı, asgari ücretin belirlenmesinin yalnızca bir rakam tespiti olmadığını, çalışanların insanca yaşam koşullarının korunması ile işletmelerin sürdürülebilirliği arasında denge kurulmasını gerektiren ekonomik ve sosyal bir süreç olduğunu belirtti.

Ballı, dünya genelinde asgari ücretin belirlenmesinde tek bir kriterin esas alınmadığını, enflasyon, hayat pahalılığı, ekonomik büyüme, verimlilik, işsizlik oranları ve işletmelerin ödeme gücü gibi birçok faktörün birlikte değerlendirildiğini ifade etti.

Asgari Ücretler Yasası kapsamında hayat pahalılığı oranının da temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Ballı, ilgili döneme ilişkin resmi verilerin henüz açıklanmamış olması nedeniyle toplantının ön değerlendirme niteliğinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

İşveren tarafı sonraki toplantıya tam katılımla yer alacak

İşveren tarafı temsilcisi Sercan Görgüner Bahçeci ise toplantının son dakika çağrısıyla yapıldığını, bazı üyelerin affını istemesi nedeniyle işveren tarafının geçici olarak sınırlı sayıda temsil edildiğini belirtti. Bahçeci, yeni komisyon üyelerinin belirlenmesinin ardından işveren tarafının sonraki toplantılarda tam katılımla yer alacağını ifade etti.

Geçim ücreti haline geldi

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise asgari ücretin artık bir başlangıç ücreti değil geçim ücreti haline geldiğini söyledi.

Serdaroğlu, asgari ücretin artırılmasından ziyade alım gücünün korunması ve geriye dönük kayıpların telafi edilmesi gerektiğini savunarak, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle çalışanların geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

Asgari ücretin yıl içinde oluşan hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle eridiğini belirten Serdaroğlu, ikinci toplantının gelecek hafta çarşamba günü yapılması için prensipte anlaşmaya varıldığını da açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026, 10:06