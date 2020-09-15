İkinci tur olacak

Ömer KADİROĞLU

KKTC'de 11 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yeni anket sonucu açıklandı. Gezici Araştırma Merkezi, 4 bin 486 katılımcı ile yüz yüze yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya katılan halkın yüzde 53,3’ünün Ersin Tatar’a, yüzde 46,7’sinin de Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediği iddia edildi. Ayrıca Türkiye’nin garantörlüğü konusunda halkın yüzde 81,9’u 'garantörlük aynen devam etmeli' cevabını verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 80,9’u bir çözümde 'iki ayrı devlet'in olmasını istedi. Rumlarla birleşik bir federasyonu destekleyenlerin oranı yüzde 19,2’de kaldı.

İşte anket sonuçları

Araştırma sonucuna göre; 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 33,9’u Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken,

% 29,7’si Mustafa Akıncı’ya, %14,7’si Tufan Erhürman’a, yüzde 10,2 Kudret Özersay’a, yüzde 6,1 Erhan Arıklı’ya, yüzde 5,2 Serdar Denktaş’a ve yüzde 0,2 ise diğer adaylara oy vermek istediğini ifade etti.





İki devletli çözümAraştırmaya katılan halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 80,9’u iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini belirtirken, % 19,1’i Rumlarla federasyon olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin garantörlüğü devam etmeli

Araştırmaya katılanlar “Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna büyük bir yüzdelikle ‘devam etmeli’ cevabı verdi. Türkiye’nin garantörlüğü konusunda halkın yüzde 81,9’u 'garantörlük aynen devam etmeli' cevabını verdi.

Türkiye ile ilişkiler

Ankette, yeni Cumhurbaşkanından beklentilere yönelik görüşler de ifade edildi. Ankete katılan halkın yüzde 80,2’si yeni Cumhurbaşkanının Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını istedi. Beklentiler arasında yeni Cumhurbaşkanının Kıbrıs sorununa çözüm bulmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 62,8 oldu. Halkın yüzde 68,8’i de yeni Cumhurbaşkanının ekonomiden anlamasını istedi.

Akıncı’nın icraatları değerlendirildi

Ankete katılanların yüzde 62,3’ü Akıncı'nın beş yıllık görev süresince Kıbrıs konusundaki performansını başarısız buldu. Akıncı'yı başarılı bulanların oranı yüzde 37,7’de kaldı. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye ve KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesinde nasıl bir rol oynadığı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 30’u olumlu katkı yaptığını, % 58,9’u olumlu katkı yapamadığını belirtti.

Başkanlık Sistemi

Halkın kuvvetler ayrılığına dayalı çağdaş bir Başkanlık Sistemi, istikrarlı hükümetlerin ülkeyi yönetmesi açısından gerekli olup olmaması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 57’si gerekli olduğunu, % 26,3’ü gerekli olmadığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020, 10:35