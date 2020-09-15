Teminat 7 bin kefalet 150 bin

Suna ERDEN

Lefkoşa’da kendisinden ayrılıp, eski eşine dönen kız arkadaşına yol ortasında cinsel saldırıda bulunan Abdullah İşçimen hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı ‘cinsel saldırı ve cinsel taciz’ suçlarından teminata bağlanmak üzere dün mahkemeye çıkarıldı. Ceza yasasında 15 yıla kadar hapis öngören suçlardan yargılanacak olan zanlı 7 bin nakit teminat, 150 bin şahsi kefalet ve 200 bin TL’lik kefil kefaletiyle serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis mahkemede olayı anlattı. Polis, 12 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda Abdullah İşçimen’in Lefkoşa’da Küçük Sanayi Sitesi civarında eski kız arkadaşını taciz ettiğini söyledi. Polis, zanlının kendisinden ayrılıp, eski eşine dönen kız arkadaşının boğazını ve çenesini sıkıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra zorla defalarca dudaklarından ve boynundan öpüp bacaklarını ve göğüslerini okşamak sureti ile cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.



Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını belirtti.Zanlının önceki gün mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, 7 bin TL nakit teminat yatırması, 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, iki kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.