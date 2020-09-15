Teminatla serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2018 yılında 15 yaşındaki komşusunun kızına cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilerek tutuklanan Eda Süygün (39) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının copla genç kıza tecavüze teşebbüs ettiği belirtildi.

Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Çebi, mesele ile ilgili olguları mahkemeye aktardı.

Polis; zanlının, 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüze teşebbüs, alı koyma ve çocukların cinsel istismarı suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi.

Çebi, 2018 yılı Eylül ayı içerisinde, zanlının, kendi evinin yatak odası içerisinde, 15 yaşındaki kız çocuğunun anüsüne, cop benzeri bir cisim sokarak cinsel tecavüze teşebbüs suçunu işlediğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Çebi; zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.



Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 8 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 3 kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet imzalaması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Olayın geçmişi

Eda Süygün, 2018 yılında evine misafir olarak gelen komşusunun 15 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunurken, eşi Ramazan Karakuş o anları gizlice cep telefonuyla kayda almıştı.

Ramazan Karakuş, çektiği videoyu bir yıl sonra Nejla Karabulut’a göndermişti.

Karabulut da görüntüleri etrafa yaymıştı.

Şikayet üzerine tutuklanan Ramazan Karakuş ile Nejla Karabulut 3 günün ardından önceki gün teminatla serbest bırakılmıştı.

