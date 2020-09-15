Kuzeyde 14, güneyde 8 vaka

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Kuzeyde 2 bin 149 test 14 vaka, güneyde bin 960 test 8 vaka

Kuzeyde 14, güneyde 8 vaka
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 149, Güney Kıbrıs’ta ise bin 960 test yapıldı Kuzeyde 14, güneyde ise 8 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 607, güneyde de bin 534’e ulaştı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

Güneyde 8 vaka
Güney Kıbrıs’ta da son 24 saatte yapılan bin 960 test sonucunda 8 yeni Covid-19 vakasına daha rastlandı. Toplam vaka sayısının bin 534’e ulaştığını duyuran Rum haber kaynakları, 5 vakanın temas takibi, 1 vakanın özel inisiyatifle yapılan testle, 2 vakanın da mikrobiyoloji laboratuvarlarında alınan numune sonucunda tespit edildiğini duyurdu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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