Kuzeyde 14, güneyde 8 vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 149, Güney Kıbrıs’ta ise bin 960 test yapıldı Kuzeyde 14, güneyde ise 8 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 607, güneyde de bin 534’e ulaştı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Güneyde 8 vaka
Güney Kıbrıs’ta da son 24 saatte yapılan bin 960 test sonucunda 8 yeni Covid-19 vakasına daha rastlandı. Toplam vaka sayısının bin 534’e ulaştığını duyuran Rum haber kaynakları, 5 vakanın temas takibi, 1 vakanın özel inisiyatifle yapılan testle, 2 vakanın da mikrobiyoloji laboratuvarlarında alınan numune sonucunda tespit edildiğini duyurdu.