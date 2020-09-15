Yok mu çaresi?

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Sosyal Sigorta Dairesi’nin önü dün yine kalabalıktı. İşlem yaptırmak için sabahın erken saatlerinde daire önünde toplanan vatandaşlar, her zaman olduğu gibi dün de saatlerce bekledi.

Vatandaşların maske takıp önlem aldığı görülürken, sosyal mesafe kuralı zaman zaman ihlal edildi. Salgının seyrinin artması, yerel vakaların çoğalmasından dolayı endişeli olan halk, işlemlerin yavaş olmasından dolayı daire önünde kalabalık oluştuğunu, uzun süre beklenildiğini ifade ederek, bunun virüs kapma tehlikesi oluşturduğunu dile getirdi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, saatlerce beklemek zorunda kalanların güneşten korunmak için yakın mesafede gölgelik alana toplandığını, bunun da risk oluşturduğunu ifade etti.

Salgın riski arttı, önlemler alınmadı



Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymaya çalıştıklarını ancak bekleme süresinin uzamasıyla bu kuralın zaman zaman bozulduğunu söyledi.Vatandaşlar, “Vakaların arttığı bu günlerde devlet dairelerinde önlemler artırılmalıdır. İşlemler hızlandırılmalı, gerekirse personel artırılmalıdır. Yoksa dairelerde işlerini yapmak için bekleyen vatandaşlar salgının çıkış merkezi olacaklardır” dedi.Sigortalar Dairesi’nin daha çağdaş bir binaya kavuşturulması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.