Pahalıya patladı

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinde yapılan aramada yarım gram uyuşturucu bulunan Şenol Kazan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi



30 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiği belirtildi.Soruşturmayı yapan polis, Şenol Kazan’ın 30 Ağustos 2020 ile 9 Eylül 2020 tarihleri arasında ‘uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan’ dolayı tutuklandığını söyledi. Polis, 9 Eylül 2020 tarihinde zanlının işyerinde tespit edilerek, tutuklandığını ve tasarrufunda yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, maddeyi 30 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 7 gündür tutuklu olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması, 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.