Şikâyet geri çekildi

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Yurt dışında yaşayan bir şahsın evine yerleştiği iddiasıyla tutuklanan Metin Ulukurt serbest kaldı

Şikâyet geri çekildi
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Suna ERDEN
Girne’de Lorraine Susan O’Braın’a ait evin ana giriş kapısının kilidini değiştirip, içeri girip orada yaşamaya başladığı iddiasıyla tutuklanan Metin Ulukurt(46) serbest bırakıldı. Ulukurt hakkındaki şikayetin geri çekildiği öğrenildi.

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Ulukurt, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. 
Ulukurt, 2020 yılı Şubat- Ağustos ayları içerisinde Girne’de Lorraıne Susan O’Braın’a ait evin ana giriş kapısının kilidini değiştirip, izinsiz olarak ikametgâh içerisine giriş yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Zanlı ifadesinde evin bulunduğu arazinin sahibinin kendisine istediği zaman evde kalabileceğini söylediğini iddia etmişti. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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