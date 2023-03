İkisi aranıyor

Lefkoşa’da sabah karşı yaşanan olayda seyir halinde olan İdris Bulut’un aracının önünü keserek durdurduktan sonra genç adamı ciddi şekilde darp eden Emrah Taşkın’ın ardından Eyüp Can Aktaş da yakalandı. Olaya karışan 2 kişi daha aranırken, Eyüp Can Aktaş dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 28 Mart 2023 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldiğini anımsattı. Polis, Emrah Taşkın, Eyüp Can Aktaş ve beraberindeki 2 kişinin Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde seyreden İdris Bulut'un aracının önünü kullanımındaki araçlarla kestiklerini açıkladı. Polis, Emrah Taşkın’ın kaçmasını önlemek için Mercedes aracıyla Bulut’un aracının arkasında, diğer üç zanlının da önünde durduğunu ifade etti.

Polis memuru, Eyüp Can Aktaş, Emrah Taşkın ve 2 şahsın araçlarından inerek İdris Bulut'un başına ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve sert cisimlerle vurarak ciddi bir şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların Bulut’un CP 901 plakalı aracının sağ ön kapı camını sert bir cisimle kırdıklarını, sağ ön kapısını ise vurup eğmek suretiyle hasara uğrattıklarını aktardı. Polis, İdris Bulut’un olay mahallinden kaçtıktan sonra kardeşi tarafından bulunup götürülmüş olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındığını açıkladı. Polis memuru, olay mahallinde tespit edilen Emrah Taşkın’ın tutuklandığını ve önceki gün mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Polis memuru, Eyüp Can Aktaş’ın da önceki akşam tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 kişi, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.