Önlem alınmalı

Esengül AYKAÇ

Tarihi birçok yapıyı ve yıkılmak üzere olan birçok binayı barındıran Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesi, kaderine terk edildi. Onlarca boş bina suç yuvası haline geldi; yıkılmak üzere olan ve tehlike saçan yapılar için yılladır bir adım atılmadı. Çökmeye ramak kalmış binalardan dolayı endişe yaşayan Müftü Raci Sokak sakinleri ve esnafı, şiddetli bir yağışta, en küçük sarsıntıda hatta durup dururken üzerlerine yıkılacak binalarla ilgili önlem alınmasını istedi.

Özelikle yol kenarında ve dükkanların hemen yanında bulunan ve yarısı yıkılmış bir binanın tehlike saçtığını belirten bölge esnafı “Binanın her an yıkılmasından korkuyoruz, her gün kepenklerimizi korkuyla açıyoruz” diyor.

Surlariçi’nde Müftü Raci Sokak’ta bulunan Kırıkhan Matbaası’nın sahibi İsmail Çepik, yarısı yıkılmış ve şans eseri ayakta duran bina için mahalleli olarak birçok yere müracaat ettiklerini ancak binanın Eski Eserler tarafından yıkımına izin verilmediği bilgisine ulaştıklarını kaydetti.

Çepik, “Dükkanlarımızı her gün korkuyla açıyoruz. İlla ki birinin üzerine mi yıkılması gerekiyor?” dedi. Çepik, binanın özel mülk olduğunu mal sahibinin de konuyu yetkili makamlara taşıdığını ve Eski Eserler’in bina sahibine yıkıma izin vermediğini söyledi. Çepik, “Bina sahibi ilgili yerlere müracaat etti, Eski Eserler de binanın yıkımının mümkün olmadığını, güçlendirip, tamir ettirip kullanması gerektiğini söyledi. Mal sahibi de bu binaya bir şey yapamayacağını söylüyor. Çünkü güçlendirilmesi de pek mümkün değil” diye konuştu.

Sokak esnafı korkuyor

Binanın bulunduğu sokağın yol olduğunun da altını çizen Çepik, oldukça yoğun insan sirkülasyonu ve araç akışı olduğunu ve bu durumun can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti.

Binanın tavanındaki sacların da düştüğünü, üzerinin açık olduğunu söyleyen Çepik, “Çatısı açık olduğu için tüm yağmur suları binanın temeline akıyor ve toprak bu suyu çekiyor. Temelinin sağlam olmadığına inanıyoruz. Yazın sıcak kışın yağmur binayı yiyip bitirdi. Bina konumu bakımından yıkılması halinde dört tarafı dükkan olduğu için mutlaka birilerine zarar verecek durumda. Kokuyoruz ve önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Çepik, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de yıkımdan yana olduğuna dikkat çekerek, “Bugün gelip önlem amaçlı plastik dubalar yerleştirildi binanın çevresine ama bu yıkım halinde hiçbir işe yaramaz” dedi.