Tepebaşı yeşillenecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde, GKK tarafından, Tepebaşı-Girne’de, KKTC’nin akciğerleri olan ve geçtiğimiz yıllarda yanan Kalkanlı Ormanlık Alanı’nda 7000 fidan dikildi.

