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Tepebaşı yeşillenecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor

Tepebaşı yeşillenecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor.  Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde, GKK tarafından, Tepebaşı-Girne’de, KKTC’nin akciğerleri olan ve geçtiğimiz yıllarda yanan Kalkanlı Ormanlık Alanı’nda 7000 fidan dikildi.
 

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