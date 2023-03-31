Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde, GKK tarafından, Tepebaşı-Girne’de, KKTC’nin akciğerleri olan ve geçtiğimiz yıllarda yanan Kalkanlı Ormanlık Alanı’nda 7000 fidan dikildi.
Tepebaşı yeşillenecek
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde, GKK tarafından, Tepebaşı-Girne’de, KKTC’nin akciğerleri olan ve geçtiğimiz yıllarda yanan Kalkanlı Ormanlık Alanı’nda 7000 fidan dikildi.
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