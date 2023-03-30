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Yarışma dışı

Derviş Zaim’in ‘Tavuri’ belgeseli İstanbul Film Festivalinde gösterilecek

Yarışma dışı

Kıbrıslı Türk yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim'in "Tavuri" adlı belgeseli, "42. İstanbul Film Festivali"nde izleyici karşısına çıkacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, belgeselin Türkiye'deki ilk gösterimi, festivalde yarışma dışı olarak gerçekleştirilecek.
Belgesel, 9 Nisan'da İstanbul'da Fransız Kültür Merkezi'nde, 12 Nisan'da ise Sinematek/Sinema Evi'nde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
Derviş Zaim'in daha önce gerçekleştirdiği filmlerinden konu, tür ve yaklaşım olarak farklılaşan belgesel, "Tavuri" (Şeytan) lakabıyla bilinen Mustafa Serttaş'ın hayatını konu alıyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023, 10:04
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