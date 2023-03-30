Uyanıklar yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Uyuşturucu tacirleri son zamanlarda yakalanmamak için yeni yollar denese de başarılı olamıyor. Uyuşturucu maddeleri kağıtlara sürüp, o şekilde kullanan veya pazarlayan uyanıklar, polisten kurtulamadı.

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Gazimağusa’da başarılı bir operasyon düzenledi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 37 adet sentetik cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu madde içeren kağıt ele geçirdi. Mahkemede, bonzaili kağıtların miktarının bir kilodan fazla uyuşturucu maddeye denk geldiği açıklandı. Operasyonda tutuklanan Mehmet Saydam, Özdemir Gencer ve Hasan Güloğlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 28 Mart 2023 tarihinde Mehmet Saydam ve Özdemir Gencer’in ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptıklarına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, ikametgah çevresinde pusu görevine başladıklarını, zanlıların evden çıkarak bölgede bulunan köpek kulübesinin altına bir poşet bıraktıktan sonra araçlarına bindiklerini açıkladı. Zanlıların araca bindikleri esnada alıkonulmak istendikleri sırada Mehmet Saydam’ın koşarak kaçmaya çalıştığını ancak makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirten polis, yapılan üst aramalarında, Özdemir Gencer’in eşofman cebinde bir adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt, araç içerisinde de 2 adet sentetik cannabinoid içeren uyuşturuculu kağıt bulunduğunu açıkladı.

Toplamda 37 kağıt

Polis, kulübe altına bırakılan poşette 22 adet, ev içerisinde de yapılan aramada evin çeşitli yerlerinde olmak üzere, mesele kapsamında toplamda 37 adet sentetik cannabinoid içeren kağıt ele geçirildiğini açıkladı. Polis, Hasan Güloğlu’nun da aynı evde kaldığını ve eve gelmesinin ardından alıkonulduğunu belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını ve araştırmalar sonucu 37 adet uyuşturucu kağıt miktarının, bir kiloyu aşkın miktara denk geldiğini belirlediklerini bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, meselenin de ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıların, soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.