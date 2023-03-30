2 ayda yargı

Lefkoşa’da başka şahısların oturdukları evleri kiralayacağını söyleyip 6 kişiyi kandıran Shadi Rami Cafer hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kandırdığı insanlardan toplam 8 bin 625 Sterlin ve 4 bin 200 Dolar alan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlı Shadi Rami Cafer’in 2022 yılı Aralık ayı ile 2023 Mart ayları arasında Lefkoşa’nın 3 farklı bölgesinde başkalarının oturduğu evleri kiralayacağını söyleyerek, 6 kişiyi kandırdığını ve toplam 8 bin 625 Sterlin ile 4 bin 200 Dolar parayı sahtekarlıkla aldığını söyledi. Polis memuru, zanlının 16 Mart tarihinden beri tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı yargılanıncaya kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.