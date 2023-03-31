‘Engelleme şansı yok’

Rum Meclisi Çevre Komitesi’nnin, başta Akkuyu olmak üzere Kıbrıs’ı çevreleyen nükleer santralleri ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Kıbrıs’ı ileriki yıllarda, Akkuyu’nun ötesinde başka nükleer santrallerin de çevreleyeceğini, Mısır ve Ürdün’de benzer santrallerin inşa edilmekte olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Meclisi Çevre Komitesi’nin dünkü toplantısında Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’deki projenin ilerlemesi ve enerji konularına ilişkin “karanlıkta” olduğunun altının çizildiğini belirtti.

Toplantıda, Akkuyu’nun faaliyete geçmesine engel olma şansının da bulunmadığının görüldüğünü yazan gazete, bunun ayrıca çevresel açıdan kötü etkileri ile birlikte tehlikelere gebe olduğu üzerinde durulduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın olası sızıntı için kontroller yaptığını buna paralel olarak bir kaza olması durumunda yönetim planının da var olduğunu belirten gazete, toplantı çerçevesinde yapılan konuşmalara da geniş yer verdi.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı adına konuşan Stavros Hacıyannis, yapılacak çok şeyin bulunmadığını belirtti.

Hacıyannis “Türkiye bütün uluslararası şartların prototiplerini yerine getirse de endişeli olmaya devam edeceğiz ve 6 Şubat depremi gibi doğal afetle ilgili korkularımızı dile getireceğiz” şeklinde de konuştu.

Hacıyannis, Türkiye’nin kendilerini bypass geçtiğini ve proje ile ilgili bilgi vermediğini söyledi.

BM ile iletişime geçerek Güney Kıbrıs’ın, son yaşanan depremin ardından herhangi bir zararın ortaya çıkıp çıkmadığını araştırması için bir heyetin gönderilmesini talep ettiğini söyleyen Hacıyannis, projenin bırakılması için siyasi düzeyde baskı yapmaya devam ettiklerini de ifade etti.

Çalışma Bakanlığı adına konuşan Mihalis Tcorcis, Akkuyu’nun ötesinde benzer santrallerin Mısır’da da inşa edildiğini, Ürdün’ün de santralin inşa edileceği alanın konumlandırılması sürecinde olduğuna dikkati çekti.

Tcorcis, sızıntı olması durumunda havadan ve denizde ne olduğunu bilmek amacıyla Akkuyu konusunda stratejik öneme sahip olan önceden seçilmiş yerlere yüksek hassasiyetli şamandıralar yerleştirilmesi amacıyla 2023 yılı bütçesinden 195 bin+29 bin Euro alındığını söyledi.

Gazete haberde ayrıca Çalışma Bakanlığı’nın, olası nükleer santral kazası durumunda 25 devlet dairesinin dahil olduğu “İlektra” isimli planı faaliyete geçireceğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın iyot hapları da tedarik ettiğini belirtti.

Habere göre Jeolojik Gözlem Dairesi Müdürü Hristodulos Hacıyeorgiu tarihte, bölgede şiddetli depremler yaşandığını, tehlikenin var olduğunu ifade etti.

Çevre Dairesi adına konuşan İrini Konstantinu konuşmasında, Akkuyu’nun inşasından dolayı çevresel sorunların ötesinde nükleer atıkların yönetilmesi konusundan da söz etti.

Rum Teknoloji Üniversitesi TEPAK yetkilisi Yiannis Viridis ise, yapabilecekleri tek şeyin ölçümler ve takip olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023, 10:24