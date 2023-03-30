Kime satacaktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen Beyaz Ok Operasyonunda bir kiloyu aşkın uyuşturucuyla yakalanan Kıbrıslı Rum Andreas Georgiou dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Güney ile kuzey arasında uyuşturucu kuryeliği yapan zanlının 8 gün daha tutuklu kalması talep edildi.

Zanlının KKTC’deki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 25 Mart 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Andreas Georgiou’nun kullandığı PBK 675 plakalı aracın Kermiya bölgesinde tespit edildiğini söyledi. Polis, durdurulmak istenen zanlının aracını narkotik ekiplerinin üzerine doğru sürüp kaçmaya çalıştığını açıkladı. Soruşturma memuru, zanlının polis aracına çarpıp kaçtığı esnada dur ihtarına da uymadığı için önce havaya daha sonra aracın sol arka lastik kısmına tabanca ile ateş açıldığını belirtti.

Polis memuru, buna rağmen zanlının kaçmaya devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, yaşanan araçlı kovalamaca sonucu zanlının Gönyeli’de bir petrol istasyonu içerisinde durdurulduğunu açıkladı.

Polis, zanlının bu kez de ekiplere direnç gösterip yaya bir şekilde kaçmaya çalıştığını ifade etti. Polis, zanlının makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının kullanımında bulunan PBK 675 plakalı araç içerisinde yapılan kontrolde yolcu koltuğu altında şeffaf naylon içerisinde 28 gram, kaçarken Profesör Ahmet Şükrü Esmer Sokak üzerindeki ağaç altına atmış olduğu siyah renk çanta içerisinde bir kilo hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının şubeye götürüldüğünü ve Yunanca tercüman eşliğinde yapılan sorgusunda itiraf içerikli beyanları olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının telefon görüşmelerinin inceleneceğini, KKTC’deki bağlantılarının araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, incelenmesi gereken kamera görüntüleri de olduğundan zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.