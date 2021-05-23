İkisi de hastanede

Ömer KADİROĞLU

Dikmen’e bağlı Boğazköy’de bulunan Oray Sitesindeki bir evde çıkan yangın bölgede paniğe neden oldu. Hüseyin Dağ isimli vatandaşın ikamet ettiği evde nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu evin üst katında bulunan üç yatak odası ve içerisindeki eşyalar yandı. Üst katta çıkan yangın sonucu alt kattaki odalar da isten dolayı zarar gördü. Yangın sonucu Hüseyin Dağ ve eşi Fidan Dağ hastaneye kaldırıldı. Yangın, İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürülürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Yanan evini gözyaşlarıyla izlediOray Sitesinde yanan evin sahibi Hüseyin ve eşi Fidan Dağ’ın çıkan yangın sonucu vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluştu. Fidan Dağ, olay yerine çağrılan ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, Hüseyin Dağ yanan evini vücudundaki yanıklarla gözyaşları içinde izledi. Bölgeye gelen ikinci ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Dağ ile eşi tedavi altına alındı.İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken, Hüseyin Dağ yanan evini vücudundaki yanıklarla gözyaşları içinde izledi.