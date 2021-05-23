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Zehir soluduk

Haspolat Sanayi bölgesinde meydana gelen yangın sonucu gökyüzü kara dumanla kaplandı

Zehir soluduk
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Ömer KADİROĞLU
Haspolat bölgesinde gerek geri dönüşüm fabrikalarında gerekse hurdalık alanda çıkan ve çevreye zehirli dumanların yayılmasına neden olan yangınlara dün bir yenisi daha eklendi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın yine çevrede yaşayanların zehir solumasına neden oldu. 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan araba, sanayi atıkları, hurdalar ve kuru otlar yandı, kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın İtfaiye, sivil savunma ekiplerinin ve bölgede bulunan iş makinelerinin müdahalesi ile söndürülürken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

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Patlamalar yaşandı
Yangının yaşandığı bölgede lastik ve hurda yığınları arasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Olay yerinden edinilen bilgilere göre hurdacıya ait olduğu belirtilen atık yığınlarının içerisinde eski oksijen tüpleri ve gaz tüplerinin olduğu öğrenildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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