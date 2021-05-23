800 dönüm küle döndü

Ömer KADİROĞLUKuzey Kıbrıs’ta etkili olan sıcaklar ve bazı vatandaşların dikkatsizliği beraberinde yangınları getirdi. Dikmen-Taşkent anayolu üzerinde dün, yüreklerin ağızlara geldiği yangın; Polis, İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, Sivil Savunma ekipleri, askeri personel, su tankerleri ve bölge sakinlerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yol kenarında başlayan yangın şiddetli rüzgârın da etkisi ile kısa sürede çok büyük bir alana yayılarak zarara neden oldu. Yaklaşık 800 dönüm içerisinde bulunan biçilmemiş arpa, anız, balya, muhtelif zeytin ve alıç ağaçları yanarak zarar gördü. Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangınla ilgili polis soruşturması sürüyor.