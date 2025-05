İkisi de sabıkalı

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da bir şahsa ait evin penceresini kırarak, içeriye giren, kol saati ve cüzdanında muhafaza edilen toplam 5 bin TL ile 50 Sterlin parayı çalan Sevda Erdine ve Seydi Can Erdine çifti teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, ikisinin de sabıkalı olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis; 16 Mayıs 2025 tarihinde 17.50 -19.00 saatleri arasında, zanlılar Sevda Erdine ve Seydi Can Erdine’nin Kalkanlı’da M.Ö.’ye ait evin camını kırarak içeri girdiklerini söyledi.

Polis; zanlıların Casio marka kol saatini, M.Ö.’ye ait pantolonun arka cebindeki para cüzdanı içerisinde muhafaza edilen 5 bin TL ile 50 Sterlin nakit parayı çaldıklarını aktardı. Polis; başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinden şüpheli ayrılan FN 844 plakalı aracın tespit edildiğini belirtti. Polis; yapılan soruşturma sonucu aracı kullananların zanlılar olduğuna dair tespitte bulunulduğunu ifade etti.

Polis; tutuklanan zanlılardan Sevda Erdine’nin çantası içerisinde 654 TL nakit para ve Casio marka kol saatinin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru; zanlıların çaldıkları parayla ev ihtiyaçları için Gönyeli'de bulunan bir marketten 3 bin 300 TL tutarında alışveriş yaptıklarını, Gönyeli'de bulunan petrol istasyonundan ise 200 TL benzin aldıkları tespit edildiğini aktardı.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını; zanlı Sevda Erdine’nin hırsızlık, Seydi Can Erdine’nin darp ve kadına şiddet suçlarından sabıkası olduğunu, ayrıca askıda davaları bulunduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların davaları görülünceye kadar 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.