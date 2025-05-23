Gerekli desteği veriyoruz

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Avustralya'dan gelen ve KKTC'ye yatırım yapmayı planlayan yatırımcıları kabul etti. Bakan Berova, ülkenin yatırımcılar için cazip bir ortam olduğunu ve hükümetin de yatırımları desteklemek için çaba gösterdiğini kaydetti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; heyet adına konuşan, Avustralya Kıbrıs Türk Profesyoneller Odası Başkanı, Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesinin Avustralya Komite üyesi ve Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu Avustralya Eş Başkanı Nevin Hüseyin; konuk heyetin, KKTC’ye yatırım yapmayı hedeflediğini, bununla hem ülkeye yatırım yaparak ekonomiyi canlandırmak, hem de iş birliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, ülkenin yatırımcılar için cazip bir ortam olduğunu ve hükümetin de yatırımları desteklemek için çaba gösterdiğini kaydetti.

Görüşmede, yatırım planlarının detayları, potansiyel projeler ve KKTC'nin yatırım ortamı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

