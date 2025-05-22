‘Her ihmal, bir can’

Yenierenköy’de meydana gelen otobüs kazasında yaralanan öğrenciler ve aileleri, Başbakanlık önünde “Her İhmal, Bir Can” sloganıyla eylem yaptı.

Eyleme, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, siyasi parti, sendika temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Güvenli Taşıma Lüks Değil Hakkımızdır”, “Karpaz Denetim Az, Güvenlik Az”, “Denetim Eksikse, Sorumluluk Bakanlıkta”, “Eski Otobüsle Gelecek Taşınmaz”, “Bu Yolda Kaza Değil İhmal Var”, “Koltuğunuz Rahat Mı? Bizimki Uçtu”, “Biz O Gün Ölebilirdik”, “Dün Şanslıydık Ya Bugün”, “Evrakları Değil Araçları Denetleyin”, “Yollar Tarihi Eser, Otobüsler Müzelik”, “Denetlemediğiniz Her Araç Bir Tabut”, “Tüzüğe Uygun Otobüs İstiyoruz” yazılı dövizler açılan eylemde, “Susmayacağız, Durmayacağız, Ölmeyeceğiz” sloganı atıldı.

Eylemde ilk sözü bir trafik kazasında hayatını kaybeden Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır aldı. “Evladını kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorum” diyen Sağır, Yenierenköy’deki kazada, öğrencilerin şans eseri kurtulduğunu dile getirdi. Sağır, trafikte her ölen bireyle sevdiklerinin de öldüğünü vurguladı.

Kimi yürüyemiyor, kimi yataktan kalkamıyor

Erenköy Lisesi öğrencisi Gamze Borak da, kazada otobüsün içinde olduğunu ifade ederek, “Bugün burada, o otobüsün içinde olan bu meydanda yanımda olmayan ama her an kalbimde taşıdığım arkadaşlarım var. Kimi hâlâ yürüyemiyor, kimi hâlâ yataktan kalkamıyor, kimi ise bu acıyı konuşamayacak kadar derin yaşıyor” diye konuştu.

Öğrenciler tepkili

Erenköy Lisesi öğrencisi Narin Dağ da, 16 yaşında ölümle yüz yüze geldiğini dile getirerek, “Umarım olayın üstünü kapatmazsınız. Sizi vicdana davet ediyorum. İnşallah devletimiz en kısa zamanda gereğini yapar” dedi.

Erenköy Lisesi öğrencisi Berfin Yıldız da, “Kaza günü tek başımızdaydık. Bizim sadece bugün değil kaza günü de önümüz kesildi” diye konuştu.

Karpaz yolunda çok kazalar gördük

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, “Biz Karpaz yolunda çok kazalar gördük. Orası uçurumdu” diyerek, kazanın ucuz atlatıldığını dile getirdi.

Hamzaoğulları, “Otobüsler 70 model… Bireysel olarak bu yükün altından kimse kalkamaz. Toplu taşımacılığa katkı koyamazlarsa bıraksınlar gitsinler” ifadelerini kullandı.

29 kişi yaralanmıştı

Yenierenköy’de öğrenci taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, biri şoför 28’i öğrenci olmak üzere toplam 29 kişi yaralanmıştı.

