Polis araştırıyor

Gönyeli’de yönetimindeki araçla, motosiklet sürücüsü Mehmet Züheyir Akyol’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan Ümitcan Arslan mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek tutuklama emri alındı. Zanlı; mercedes bir aracın önünü kesmesinden dolayı kaza yaptığını iddia etti. Zanlı; kazadan sonra aracın kaçtığını söylerken, polis olguları aktardı.

Polis; Ümitcan Arslan’ın 19 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.10 raddelerinde Yenikent Belediye bulvarı üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrederken JY 116 plakalı salon aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçtiğini ve o esnada Mehmet Züheyir Akyol yönetiminde bulunan MH 554 plakalı motosiklete çarptığını söyledi.

Polis, kazada yaralanan Mehmet Züheyir Akyol'un ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldığını, ilk yardım tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde vücudunda çeşitli kırıklar, akciğer yaralanması, karaciğer kanaması teşhisi ile yoğun bakıma alındığını kaydetti. Polis; soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis; yaralının sağlık durumunun ciddiyetini korumasından dolayı suçun nevinin değişebileceğini ifade ederek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı mercedes bir aracın önünü kestiğini, direksiyonu kırdığını istemeden motora vurduğunu söyledi. Zanlı; “Hemen araçtan indim arkadaşa yardım ettim. Mercedes araç kaçtı’ dedi.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

