Karşı atağa geçilmeli

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Prof. Dr. Kudret Özersay, mülkiyet konusunda sadece KKTC’de değil Güney Kıbrıs’ta da uzun yıllar sistematik hak ihlalleri yaşandığını belirtti. Özersay, “Yasa tasarısı hazırlanarak güneydeki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili hak ihlalleri yapan Kıbrıs Rum İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve diğer sorumlular hakkında KKTC’de tutuklama ve Türkiye üzerinden Interpol’a bildirme yolunun açılacağı mesajı uluslararası aktörlere duyurulmalı” dedi.

Özersay, Gazimağusa’da Halkın Partisi Mağusa İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen “mülkiyet konusundaki son gelişmeler ve tutuklamalar, yapılması gerekenler” başlıklı konferansta açıklamalarda bulundu. Özersay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Mülkiyet konusunda sadece KKTC’de değil Güney Kıbrıs’ta da uzun yıllar sistematik hak ihlalleri yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Yani Kıbrıs Türk tarafı olarak mülkiyet konusunda biz ne yaptıysak yanlış yaptık, Rum tarafı da doğru yaptı şeklinde bir suçluluk psikolojisinin olduğunu görüyoruz. Oysa gerçek bu değildir, karşılıklı ihlaller ve sistematik ihlaller yıllardır devam ediyor ama en azından KKTC’de AİHM tarafından onaylanmış olan uluslararası bir denetim ortaya çıkmış durumdadır.”

Rum tarafı tapu vermedi…

Konferans’ta Güney Kıbrıs’taki Türk mallarıyla ilgili mülkiyet rejimi ve hak ihlallerine de değinen Özersay şunları söyledi:

“Evet, biz KKTC olarak yıllar önce tapu verdik ve Kıbrıs Rum tarafı tapu vermedi. Ancak Rum tarafı yürürlüğe koyduğu vasilik sistemiyle aslında mal sahiplerine mal sahibi muamelesi de yapmadı. Mal sahiplerinin haklarını adeta bir bütünen askıya aldı, gasp etti. Düşünsenize şimdi Kıbrıs Rum tarafı kuzeydeki mallarla ilgili “mal sahibine sorulmadan, rızası alınmadan işlem yapıyorlar” diyerek tutuklamalar yapıyor. Peki o zaman sormak lazım: Kıbrıs Rum tarafı güneydeki Kıbrıs Türk mallarını başkalarının kullanımına verirken, kiralarken, sözde kamulaştırma yaparken, askeri üslere teslim ederken askeri bölge ilan ederken Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin rızasını alıyor mu? Hayır. Peki Kıbrıslı Türk mal sahiplerine tazminat veriyor mu? Hayır. Tazminatınızı Kıbrıs’ta çözüm bulunursa çözümden sonra size ödeyeceğim diyerek insanlarla tam anlamıyla alay ediyor.”

Atılması gereken adımlar

Özersay, konferansın sonuç bölümünde atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

1-Meclis Genel Kurulunda mülkiyet ve Rumların başlattıkları tutuklamalar konusunda özel bir olağanüstü ve gizli oturum yapılmalı.

2-Bu oturum ertesinde tüm siyasi partilerin destekleyeceği bir Meclis Kararı alınmalı.

3-Tutuklama adımlarının Kıbrıs’ta gerginliğe neden olduğu, geçişler de dahil iki taraf arasındaki ilişkilerin çok olumsuz yönde etkileneceği ve kabul edilemez olduğu uluslararası topluma duyurulmalı.

4- Güneyde bulunan yabancı Büyükelçiler KKTC’ye davet edilerek gerekirse tüm siyasi liderlerle birlikte görüşülmeli.

5-Meclis içi ve Meclis dışındaki tüm siyasi parti başkanlarının ortak imzasını taşıyacak bir mektup hazırlanmalı ve BM Genel Sekreteri, Avrupa Birliği yetkilileri ile özellikle Avrupa Konseyi’ne gönderilmeli.

6-AİHM kararlarıyla kurulan Taşınmaz Mal Komisyonunun Rum tarafında bypass edilerek etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı vurgulanmalı, bu tutuklama yaklaşımlarının bu açıdan mahkemenin ve Avrupa Konseyi’nin kararlarına aykırı hareket etmek anlamı taşıdığı ve Rum tarafının Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlülükleri hatırlatılmalı.

7-Yasa tasarısı hazırlanarak güneydeki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili hak ihlalleri yapan Kıbrıs Rum İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve diğer sorumlular hakkında KKTC’de tutuklama ve Türkiye üzerinden Interpol’a bildirme yolunun açılacağı mesajı uluslararası aktörlere duyurulmalı.

8- Benzer şekilde güneydeki tarımsal arazileri ve dükkanları alt-sözleşmelerle kiralayan ama Kıbrıs Rum liderliğinin ortaya koyduğu iddia gibi Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin rızasını almayan tüm Kıbrıslı Rum ve/veya yabancı şirketlerin sahipleri, yöneticileri ve ortakları belirlenmeli ve KKTC’de tutuklama emir alınmalı, Türkiye kanalıyla Interpol adımı atılması imkanı yaratacak yasa tasarısı hazırlanmalı.

9-BM Genel Sekreteri’nin Temsilcisi ile gelecek hafta yapılacak olan görüşmede Kıbrıs Türk halkına karşı başlatılan bu tutuklamalar dışında başka bir konu konuşulmamalı, görev yönergesi belirsiz olan sayın Holguin’e ilk görev olarak bu konunun iki taraf arasında öncelikli olarak çözümlenmesi görevi verilmeli. Kıbrıslı Türklerle ilgili tutuklamalar ve tutuklama ihtimalleri ortada dururken BM temsilcisi olarak burada bulunmasının bir anlamının kalmayacağı kendisine bildirilmeli, hazırlanan Meclis kararı ve ortak imzalı mektuplar BM Genel Sekreteri’ne iletilmesi için kendisine verilmeli.

10-Milletvekillerinden ve uzmanlardan oluşacak özel heyetler oluşturulmalı ve özellikle Avrupa Konseyi nezdinde hızlıca diplomatik temaslar yapılmalı ve Kıbrıs’taki mülkiyet sorununun doğru anlaşılması sağlanmalı.

11-Türkiye üzerinden ABD nezdinde yapılacak girişimlerle ABD’deki Helms Burton Yasası ve sonradan AB ile varılan uzlaşıyla askıya alınması hususları hatırlatılmalı ve bu konuda Kıbrıs Rum tarafına yönelik diplomatik baskı oluşturulmalı.

12- Avrupa Birliği’nin son dönemde Türkiye’ye özellikle güvenlik alanında duyduğu ihtiyaç da dikkate alınarak AB nezdinde Türkiye’nin girişim yapması ve bu temaslarda özellikle Çek Cumhuriyeti’ndeki Beneş Düzenlemelerinin hatırlatılmalı, Rum tarafının bu tutuklama yaklaşımlarının kabul edilemez olduğu vurgulanmalı ve bu yaklaşımla yakında fiilen sınır kapılarının kapanabileceği uyarısı yapılmalı.



Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025, 09:43