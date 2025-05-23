Sınırlı ve yetersiz

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in uyguladığı 81 günlük ablukanın ardından ilk kez, çoğunluğu uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilen 87 yardım TIR’ının bölgeye giriş yaptığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn Gazze'deki duruma ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Peeperkorn, İsrail'in 11 haftalık aranın ardından Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını "geçici" ve "sınırlı" olarak yeniden başlattığını bildirmesiyle bazı yardım TIR’larının Gazze'ye girişine izin verildiğini dile getirdi.

Bunun ihtiyacı karşılamayacağına işaret eden Peeperkorn, "Bu, okyanusta bir damla, kesinlikle yetersiz ve çok daha fazlasına ihtiyaç var”dedi.

Gazze hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 87 yardım TIR’ı Gazze’ye giriş yaptı. Bu, 81 günlük ablukanın ardından ilk giriş oldu" dedi. Sevabite, yardımların insani ihtiyaçları karşılamak amacıyla uluslararası ve yerel kuruluşlar aracılığıyla dağıtılmak üzere gönderildiğini belirtti.

Öte yandan, Gazze Özel Nakliyeciler Derneği Başkanı Nahid Şuhaybir, AA’ya yaptığı açıklamada, yardım taşıyan TIR sayısının 92 olduğunu söyledi.

Şuhaybir, "TIR'lardan 75’i güney ve orta kesimlerdeki fırınlara un taşıdı. Yardımlar Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden ulaştırıldı" diye konuştu.

Gazze ve kuzey bölgelerine yardım ulaştırmak için kullanılan Netzarim Koridoru üzerinden herhangi bir geçişin sağlanamadığını, İsrail ordusunun bu güzergahı kapattığını ifade eden Şuhaybir, ayrıca, 12 TIR’ın UNICEF’e ait çocuklar için besleyici ek gıdalar taşıdığını ve bunların Deyr el-Belah kentine indirildiğini, beş TIR’ın ise BAE tarafından gönderilen şeker ve çeşitli gıda maddeleri taşıdığını aktardı.

