İleride yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rum Georgios Vasiliu’nun aracını mumlu süngerle kundaklamaya çalıştığı iddia edilen Ercan Zengin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın tamamlandığını belirtilerek, teminat talep edildi. Zanlı 2 bin nakit teminat öderken, bir kişi de 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzaladı.

Teminat duruşmasında olguları aktaran polis çavuşu Mustafa Yıldız, 21 Şubat ile 22 Şubat tarihleri arasında, Dipkarpaz’da sakin Georgios Vasiliu’nun çift kabin olan aracının bagaj kısmına üzerine bir adet mum yerleştirilen sünger atıldığını, aracın kundaklanmaya çalışıldığını anlattı.

2 bin TL nakit ödedi

Polis, mumun sönmesi neticesinde kundaklama olayının gerçekleşmediğini ifade etti. Polis, tahkikat maksatlı, Georgios Vasiliu’nun komşusu olan zanlı Ercan Zengin’in ikametgâhına gidildiğini ve bahçe içerisinde, bagajda bulunan süngerlerle bire bir aynı olan çok sayıda sünger tespit edildiğini aktardı.

Zanlı aleyhine “suç islemeye teşebbüs” ile “mülke tecavüz” davalarının getirildiğini açıklayan polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının, 2 bin TL nakit teminat ödemesi ve bir kişinin, lehinde 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.